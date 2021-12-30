تعرف على اجتماع وكيل تعليم الغربية بمسئولى الأمن بالمديرية والإدارات

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بمسؤولي الأمن ومساعديهم فى المديرية، والإدارات التعليمية العشر، بحضور محمد فتوح، مدير ادارة الامن بالمديرية.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على الإجراءات التى يجب اتخاذها والتعامل بها خلال فترة الامتحانات، ومراجعة الإجراءات الاحترازية داخل ديوان الإدارة التعليمية وجميع المدارس من بوابات وتعقيم وسلامة الأسوار والتباعد بين الأفراد وقياس الحرارة والتأكيد على جودة جهاز قياس الحرارة ومعاينة جميع أعمدة الإنارة المحيطة بالمدرسة على أن تكون معزولة أو يتم عزلها بالإمكانيات المتاح، والتنبيه على مديري المدارس بتوجيه الطلاب وإرشادهم بالتعليمات وذلك عن طريق الندوات والتدريب بالمدارس و الإذاعة المدرسية.

وأكد أيضا على الاستعداد التام لما يحدث من التغيرات الجوية، والتأكد من نظافة وسلامة أسطح المباني التعليمية وسلامة مواسير الصرف لعدم تجمع المياه وإزالة أي مخلفات وخلافه على الأسطح والتأكيد علي سلامة البلاعات من حيث التسريب الجيد والغطاء المحكم السليم.

ووجه "حسن" بضرورة التأكد من عدم وجود بلاعات مفتوحة لتحقيق سلامة وأمن الطلاب وعدم تواجد أي رواكد خشبية على أسطح المباني بالمدارس وكذلك عدم تخزين أي رواكد خاصة داخل المدارس، وتشوين أي رواكد داخل المخزن المعد لذلك عن طريق الإدارة التعليمية ومراجعة موقفها، كذلك التأكد من سلامة طفايات الحريق من حيت تاريخ الصلاحية والجودة وايضا وجود جرادل الرمل وصلاحية خراطيم المياه وعدم تهالكها، وسلامة محابس المياه النحاسية.

كما تم التنبيه على أهمية الالتزام بكافة التعليمات الأمنية الصادرة من مديرية التربية والتعليم والتى من شأنها حفظ الأمن بكافة الإدارات والمدارس، خلال فترة انعقاد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.