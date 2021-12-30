مياه الشرب تدرب مسئولى الجهات المعاونة لنشر رسائل التوعية المائية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تدريب مسئولى الجهات المعاونة فى نشر رسائل التوعية المائية بمحافظة سوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن التدريب استمر لمدة يومين لتعريف المشاركين بكيفية اعداد رسائل التوعية المائية وكيفية توعية الجمهور بها هذا بالاضافة الى تدريبهم على المبادي الاولية فى السباكة وكيفية إصلاح صنابير المياه والتسربات بجميع الأدوات الصحية بالمنزل بهدف الحفاظ على المياه المهدرة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف أنه تم زيارة محطة مياه سوهاج غرب للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب ودور الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك زيارة مقر الخط الساخن 125 للتعريف بكيفية استقبال شكاوى المواطنين والاجراءات التى تقوم بها الشركة لحل تلك الشكاوى كما تم زيارة مركز خدمة العملاء الرئيسى للتعرف على أهم الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر البرنامج التدريبى ممثلى عن الشباب والرياضة ومركز ومدينة سوهاج والتضامن الاجتماعى والارشاد الزراعى والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنطقة سوهاج الأزهرية والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والتربية والتعليم.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب أعلن اليوم عن فتح باب التظلمات للمتقدمين الغير منطبق عليهم الشروط بمسابقة محصل وقارى بالعمولة وذلك فى الفترة من 2 حتى 6 يناير القادم.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية ان الشركة قد أعلنت فى وقتاً سابق عن طلب توظيف محصل وقارى بالعمولة بجميع مراكز المحافظة وأنه تقدم لشغل هذه الوظيفة 7934 متقدم وذلك على الموقع الإلكترونى للشركة وأنه تم فحص أوراق المتقدمين وتطابقت الشروط على 5534 متقدم ولم تنطبق الشروط على 2400 متقدم وأنه تم فتح باب التظلمات على موقع الشركة الإلكتروني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص فى التوظيف وأنه عقب تلقى طلبات التظلم وفحصها سيتم البدء فى إستكمال إجراءات المسابقة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.