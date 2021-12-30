مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة مركز طبى عليها بمنشأة أبو عمر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مصطفى عمر والمتبرع بقطعة أرض بمساحة 2000 متر لإنشاء مركز طبى عليها بمنشأة أبو عمر، طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل والنموذج المصمم من وزارة الصحة لإنشاء المراكز الطبية، ضمن مبادرة حياة كريمة، فى حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وأثنى المحافظ على اللمسة الطيبة التى قدمها المواطن بتبرعه بقطعة الأرض لإقامة مركز طبى عليها لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للأهالي، مشيداً بدور المجتمع المدنى ورجال الخير الذين يقدمون كافة أوجه الدعم والمساندة، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تقوم بها الدولة لتحقيق حياه أفضل للمواطن.

كما وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستلام قطعة الأرض والبدء فى إنشاء المركز الطبى طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل والنموذج المصمم من وزارة الصحة لإنشاء المراكز الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه، أعرب المتبرع عن سعادته لاستقبال محافظ الشرقية له اليوم بمكتبه، مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم فى بناء وتنمية المجتمع.