محافظ الشرقية يشدد على تفعيل دور لجان حماية الطفل الفرعية بالمدن والأحياء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور لجان حماية الطفل بمراكز ومدن المحافظة والتفاعل مع البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000) وذلك لتوفير أوجه الحماية للأطفال المعرضين للخطر.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية والعميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير وسيلة إنتقال مناسبة للعاملين بوحدات حماية الطفل الفرعية وذلك لمساعدتهم في التنقل بين الجهات المختصة لبحث وفحص البلاغات الواردة لحماية الطفل وكذا منح حافز إثابة تشجيعاً لهم ونظراً لطبيعة عملهم والتي تستدعي تواجدهم على مدار اليوم للتعامل مع البلاغات الوارده في هذا الشأن.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق الدائم مع الوحدة العامة لحماية الطفل وعقد إجتماعات دورية لمجالس إدارات رعاية دور الأيتام بالمحافظة لمتابعة الحالة النفسية والصحية لنزلاء الدور وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتسيب.

كما وافق محافظ الشرقية على الإعلان عن لجان حماية الطفل اللجنه العامة واللجان الفرعية بكل مركز ومدينة، وكذا الإعلان عن 16000 خط نجده الطفل ودورهما في حل مشكلات الأطفال المعرضه للخطر وذلك علي شاشات العرض المنتشرة بالشوارع والميادين والصفحات الرسمية للمحافظة والمراكز والمدن.