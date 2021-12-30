محافظ مطروح يعقد اجتماع خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم بحضور مسئولى الجهات المعنية

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماع خدمة المواطنين،، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

واستعرضت مدير مركز خدمة المواطنين، في بداية اللقاء، جهود المحافظة فى المساهمة وتقديم مساعدات إنسانية ومالية، لغير القادرين من أبناء المحافظة، بأجمالي 169 ألف جنيه، لـ 99 مستفيد خلال الشهر ونصف، مع الاستجابة للطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، بمجلس الوزراء والتنمية المحلية، وصفحة المركز لـ 2103 شكاوى وطلب من إجمالي 2152 بنسبة انجاز 98%.

وحرص محافظ مطروح، علي الاستماع لشكاوى كل مواطن علي حدا، حفاظا علي خصوصية الشكوى، خاصة الحالات الإنسانية، ووافق علي علاج ابنة إحدى الحالات، التي تعاني من مرض تجميع مياه بالمخ، من خلال التأمين الصحي بالمحافظة، مع التوجيه لمدير جهاز المشروعات الصغيرة، بمساعدتها لإقامة مشروع صغير، لإيجاد مورد دخل لها ولأسرتها.

كما وافق المحافظ، علي منح إحدى الحالات رخصة كشك، بالتنسيق مع جمعية الأورمان لإعاناتها علي أعباء الحياة، كما وجه لمدير التضامن الاجتماعي، بمتابعة حل مشكلة إحدي المواطنات للحصول علي كارت معاش تكافل وكرامة، مع صرف مساعدة شهرية لها، لحين ورود البطاقة نظرا لظروفها الاجتماعية والصحية.

ووجه محافظ مطروح، ردا علي شكوى أحد المواطنين، من انقطاع مياه الشرب عن منطقة تجمع طربان، غربي مدينة الحمام، بسرعة بحث المشكلة واختيار أنسب الحلول المقترحة، لسرعة حل المشكلة، والتيسير على المواطنين، مع توفير عربات مياه للمنطقة كحل مؤقت لحين نهو المشكلة.

كما وجه المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس المدينة، لمعاينة مشكلة عدم وصول مياه الشرب بأطراف الشبكة، بمنطقة الكيلو 5 لمعاينة المشكلة علي الطبيعة، ووضع الحلول المقترحة، وعرض نتائج اللجنة الأسبوع المقبل، مع حصر كافة المتخللات والشوارع الغير موصلة بشبكة الصرف الصحي، بالمرحلتين الأولي والثانية، نتيجة الامتداد العمراني، وإدراجها ضمن المرحلة الثالثة، لتوصيل شبكات الصرف الصحي بالمحافظة، للتيسير علي المواطنين، مع سرعة استكمال أعمال الصرف الصحي بمنطقة الخلفاء الراشدين، وعمر داره، للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لخدمة أهالي المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، وجه محافظ مطروح الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، علي جهودهم في التيسير علي المواطنين، مشيرا إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية، لكافة المشكلات والحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الخدمات والمرافق الأساسية، والعمل علي إيجاد حلول جذرية لها، مع العمل علي تلبية كافة مطالب المواطنين، في ضوء الإمكانات المتاحة.