جامعة مطروح تنهى استعداداتها لإجراء الامتحانات وإنشاء مركز الإبداع والموهوبين

مطروح - حسن مشالي

أعلنت جامعة مطروح، إنهاء استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والموافقة على إنشاء مركز الإبداع والموهوبين، وذلك خلال عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ 46، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

وهنأ محافظ مطروح، مجلس الجامعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمان، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها جامعة مطروح في كافة ربوع المحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور مصطفى النجار، باللواء خالد شعيب، وعمداء الكليات، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد شعيب، ومنسوبي الجامعة، والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد رئيس جامعة مطروح، على انتهاء كليات الجامعة، من الاستعداد لإجراء \امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة حصول الطلاب والعاملين بالجامعة على لقاح فيروس كورونا، وتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تقديم الطالب ما يفيد حصوله على المصل أو شهادة التطعيم، حفاظًا على صحة الجميع، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

أحاط رئيس الجامعة، المجلس، علمًا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة كفر الشيخ يوم 14 ديسمبر الجاري، بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة، وتطوير الأنشطة داخل الجامعات، من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص.

وأشار " النجار" إلى موافقة مجلس جامعة مطروح، على إنشاء مركز الإبداع ورعاية الموهوبين بالجامعة، حيث يتولى المركز العمل على رعاية الموهوبين والمبدعين علميًا، ثقافيًا، رياضيًا، فنيًا، من طلاب الجامعة.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، الشكر للدكتور محمود عباس، وجميع المشاركين في المنتدى الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي "رؤية المستقبل"، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على المظهر المشرف الذي ظهرت به الجامعة، ضمن الجامعات المشاركة بالمنتدى.

ووافق مجلس جامعة مطروح، خلال الاجتماع، على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

يذكر أن جامعة مطروح، منشاة على مساحة 50 فدان بالإضافة إلى 14 فدان أخرى لمجمع الكليات الطبية، وصدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء الجامعة في سبتمبر عام 2018 ، كصرح تعليمي جامعي يضم 11 كلية حتى الآن بمحافظة مطروح.

ويضم مقر جامعة مطروح الجديد، بالإضافة للمبنى الإداري، مجمعًا للكليات ومبانٍ تعليمية، وورش، ومعامل، ومكتبة، ورعاية الشباب وسكن المدينة الجامعية، وغيرها.