محافظ سوهاج: استمرار تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 20 يناير

سوهاج فريق المحافظات

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن استمرار تلقى طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 20 يناير 2022م، بمديرية التضامن الاجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن معيار الاختيار يعتمد على مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب .

وأوضح المحافظ أن المسابقة تشمل عدة فئات منها " الأم المثالية، الأسرة البديلة، الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة " سمعية ، بصرية ، حركية "، وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه قال رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج إن الطلبات سيتم فحصها وفقا للشروط المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وهى " إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بأى صلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعي، وأن لا يقل السن عن 50 سنة للأمهات سواء الطبيعية من ذوى الهمم أم التمكين الاقتصادي، وأن لا يقل السن عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة، وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية، على أن لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فنى متوسط ومتميزًا بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب"، فيستلزم بالإضافة إلى كل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، يستلزم أن يكون الابن البديل بالدار حصل على مؤهل علمى مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا، وأن تكون حاصلة على مؤهل علمى مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.