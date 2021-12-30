محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات لدعم تطوير المبانى التراثية

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تقديم كافة التسهيلات لدعم تطوير المباني التراثية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا أنه افتتح والأنبا تادرس مطران بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة وترميم ڤيلا لوريس الأثرية إحدي المباني المسجلة ذات التراث معماري متميز فئة أ، تحت اشراف مديرية الاسكان والمرافق بالتنسيق مع لجنة تراث بورسعيد وتنفيذ المهندس مينا جرجس، ورافقه خلالها المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان وعدد من قيادات الكنيسة.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك طرازا معماريا فريدا ولابد من الحفاظ على هذا التراث وتطويره حتى يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وأوضح "الغضبان"، أنه وجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم لتطوير المباني التراثية فى مدينة بورسعيد، تماشيا مع التنمية التى تحققها المحافظة على كافة المستويات.



جانب من الطراز المعماري للفيلا