محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء الجناح البحرى بمستشفى السلام

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاء لمبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى وبدء تشغيله.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد سير العمل بالمبنى البحرى داخل مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلالها، رافقه الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، والدكتور حسن إسلام مدير المستشفى.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمبنى الجناح البحرى لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحرى والقبلي، فى إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سرير داخلي، وحدة الغسيل الكلوى بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سرير، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق، حيث قاربت الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، على الانتهاء لبدء تشغيله فى أقرب وقت.



أعمال تطوير الجناح البحري



الدكتور مصطفى شعبان مع محافظ بورسعيد