محافظ الغربية يتفقد كنائس المحافظة استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد المجيد

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له، أن جميع كنائس المحافظة مستعدة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم، للوقوف على استعداد الوحدات المحلية بمركزى السنطة وزفتى لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، من خلال جولة تفقدية لمحيط جميع الكنائس والأديرة بقرى ومدن السنطة وزفتى، بحضور اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية محيط كنائس" العذراء بالسنطة البلد، مارى جرجس بالسنطة، أبو سيفين بمسهلة، أبو سيفين بزفتى، العذراء مريم بزفتى، القديس بطرس بزفتى، مارى جرجس بزفتى ، الشهيدة رفقة بسنباط كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والشهيد يوليوس الاقفهصى بكفر ششتا"، وأشاد المحافظ بمستوى النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدا على استمرار الأعمال حتى انتهاء الأعياد.

يذكر أن محافظ الغربية قام بالأمس بالمرور على جميع الكنائس الواقعة فى 6مراكز ومدن واستكملت اليوم بتفقد باقى الكنائس بجميع المراكز والمدن والأحياء.