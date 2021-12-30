حظر التجمعات والاحتفالات خلال فترة الأعياد بالغربية

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قراراً ينص على حظر إقامة أى احتفالات أو تجمعات داخل الأماكن المغلقة خلال فترة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2022 اعتباراً من اليوم، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

من ناحية أخرى اطمأن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة موسعة استمرت لمدة 8 ساعات، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية فى تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد جميع الكنائس والأديرة بقرى ومدن بسيون، كفر الزيات وقطور أول المحلة، ثان المحلة، سمنود ومركز طنطا، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، إزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء فى الشارع وتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، وإزالة أى معوقات من شأنها التأثير على سير فترة الأعياد بسلام، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقى أى بلاغات.

شملت الجولة تفقد (كنيسة العذراء بقطور كنيسة أبو قار باميوط القرد، كنيسة مارى جرجس بالشين، كنيسة بولس الرسول بنجريج، كنيسة مارى مينا ببسيون، ملاك ميخائيل بصا الحجر، كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الزيات، دير الهلاوى وكنيسة السيدة العذراء بأبيار، كنيسة العذراء بثان المحلة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأول المحلة، الكنيسة الإنجيلية بأول المحلة، الشهيدة دميانة بأول المحلة، كنيسة السيدة العذراء بسمنود، كنيسة الملاك ميخائيل بسبرباي).