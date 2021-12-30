اليوم السابع
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محافظ الشرقية تستجيب لـ 28 ألف و 479 شكوى للمواطنين خلال عام بنسبة 99%

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:06 م
محافظ الشرقية تستجيب لـ 28 ألف و 479 شكوى للمواطنين خلال عام بنسبة 99% اجتماع محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد وليد عبد الحميد أرناؤوط مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى بمحافظة الشرقية، أن إجمالى الشكاوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة منذ إنشائها حتى الآن بلغ 59 ألف و796 شكوى بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

وبلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة خلال العام 2020 – 2021، 28 ألف و 630 شكوى وتم تنفيذ 28479 شكوى وجارى الفحص والرد على 151 شكوى بنسبة تنفيذ بلغت 99 %، مشيداً بدور الجهاز التنفيذى فى التعامل والتواصل مع البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى وسرعة الرد على الشكاوى الواردة إليهم وفحصها للرد على مقدمى الشكوى.

من جانبه، أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة فى ملف خدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكواهم، حيث تم توحيد مصدر استقبال شكاوى المواطنين، والرد عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ويتم استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين من خلال: -

الشكاوى الواردة من رئاسة الجمهورية

الشكاوى الواردة من منظومة شكاوى مجلس الوزراء والخط الساخن ( 16528)

الشكاوى الواردة من مبادرة (صوتك مسموع) وزارة التنمية المحلية ، الشكاوى الواردة من مكاتب شكاوى المنظومة بالمراكز والمدن والأحياء ،   خدمة الواتس آب الرسمى للمحافظة 01270664666

 www.facebook.com/sharkiaportal.ar  الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك

 shakwa@sharkia.gov.eg البريد الإلكترونى للشكاوى والطلبات

تليفون الـبوابــة ومنظومة الشكاوى: 2333391 – 055 (ثلاثة خطوط)

فاكس المنظومة 2369134 – 055

 


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