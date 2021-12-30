محافظ الجيزة يوجه بنشر معدات شفط مياه الأمطار فى الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنشر معدات شفط مياه الأمطار بالمناطق الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أي هطول للأمطار أولا بأول، وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد باحتمالية سقوط أمطار بعدد من القطاعات بالمحافظة.

ويشهد اليوم الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

كما يشهد اليوم الخميس، أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.