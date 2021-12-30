كيف يساعد عين الجمل فى خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب؟

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول هو جزيء شمعي موجود في مجرى الدم، ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة، لكن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكنك الحصول على رواسب دهنية في الأوعية الدموية إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول غير المُدارة من ضغط الدم عن طريق التسبب في الالتهاب وإفراز هرمون يسبب انقباض الأوعية الدموية، ويمكن أن تزيد هذه الاضطرابات من أمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك، من المهم التحكم في مستويات الكوليسترول لديك قبل أن تتدهور الحالة.

عين الجمل لإدارة مستويات الكوليسترول العالية



تشير الدلائل العلمية المتزايدة إلى أن الجوز، الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، يحمينا من أمراض القلب، وتم إجراء العديد من الدراسات على مر السنين لمعرفة ما إذا كان تناول الجوز يمكن أن يقلل من عوامل الخطر القلبية الوعائية.

وفقا لتقرير موقع" healthsite"، أشارت الدراسات الأولية إلى أن ارتفاع استهلاك الجوز مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بأمراض الكوليسترول والوفيات ، بما في ذلك انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب التاجية والوفيات ، فضلاً عن انخفاض الرجفان الأذيني.

وجدت دراسة أخرى أجراها باحثون من مستشفى هوسبيتال كلينك دي برشلونة أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

استعان الباحثون بـ 628 بالغًا، نصفهم تم اتباع نظام غذائي منتظم من الجوز، ووفقًا للباحثين ، شهد الأشخاص الذين تناولوا الجوز أيضًا انخفاضات معتدلة في مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بعد عامين

لاحظ المشاركون في الدراسة الذين تناولوا الجوز بشكل منتظم انخفاضًا في الكمية الإجمالية لجزيئات LDL في دمائهم وكذلك في عدد جزيئات LDL الدقيقة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي دهون صحية للقلب توجد عادة في المأكولات البحرية الزيتية، ولا يقتصر الأمر على خفض مستويات الكوليسترول السيئ فحسب، بل يقومون أيضًا بتحسين جودتها.

وجد خبير ومؤلف الدراسة ، إميليو روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة ، أن المكسرات ، بشكل عام ، والجوز بشكل خاص ، قادرة على خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ووفقًا للخبراء ، تتوفر جزيئات LDL بأحجام مختلفة، وغالبًا ما تم ربط جزيئات LDL الصغيرة والكثيفة بتصلب الشرايين ، وتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

بعد التحليل المناسب ، وجد الباحثون أن مجموعة تناول الجوز قد خفضت مستويات الكوليسترول الضار في نهاية فترة التجربة ، بمتوسط ​​4.3 ملجم / ديسيلتر ، وفقًا للباحثين انخفض الكوليسترول الكلي لديهم بمعدل 8.5 ملغ / ديسيلتر خلال نفس الفترة. تبين أن استهلاك الجوز مرتبط بانخفاض بنسبة 4.3 في المائة في إجمالي جزيئات LDL وانخفاض بنسبة 6.1 في المائة في جزيئات LDL الصغيرة ، وكلاهما مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.