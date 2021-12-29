للسيطرة على الكوليسترول.. أفضل 4 أصناف صحية تحتاجها من الجبن

كتبت إيناس البنا

مع تزايد أمراض القلب التي تطارد عددًا من الأشخاص حول أنحاء العالم ، فيعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول من الأسباب الشائعة للقلق.فالكوليسترول هو مادة شمعية في الدم يحتاجها الجسم لتكوين خلايا صحية ، ويتكون من نوعين هما البروتينات الدهنية عالية الكثافة والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، ولذا يعتبر HDL الكوليسترول الجيد و LDL النوع السيئ، فعندما يكون الأول مرتفعًا ، فإنه يعزز صحة القلب ، وعندما تصل السنتيمترات المتأخرة إلى هذا المستوى ، فإنها تهدد صحتك عن طريق زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر الدهون أكبر خصم لصحة القلب وبغض النظر عن المعرفة بالدهون الصحية وغير الصحية.

فالجبن وفقا لتقرير موقع " healthline" يعتبر عدوًا لمرضي ارتفاع الكوليسترول وتتسبب في ارتفاع نسبته بالدم، ويتسبب في الإصابة بالسمنة أي زيادة الوزن، ولكن في نفس الوقت الجبن لها العديد من القيم الغذائية الهامة للجسم، لأنها غنية بـ:

-البروتينات

الدهون الصحية مثل أوميجا 3

الكالسيوم

فيتامين أ

فيتامين ب 12

الزنك

صوديوم

فيتامين ك -2

الريبوفلافين

هل يستطيع مرضى الكوليسترول الاستمتاع بالجبن؟



غالبًا ما ينتهي الأمر بالمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى الهوس من الخوف من أمراض القلب وينتهي بهم الأمر إلى تجنب تناول الجبن تمامًا، و لكن القيام بذلك قد لا يكون من الحكمة لأنه يحرم جسمك من الدهون الصحية التي يحتاجها، ومع ذلك ، من المهم اتخاذ الخيارات الصحيحة و تناول الأنواع الصحية من الجبن .

ومن أجل الحفاظ على مستويات الكوليسترول ، يوصى باستخدام الأنواع التالية من الجبن:

الجبن قليل الدسم هو الأكثر صحة

جبنة موتزاريلا

جبنة ريكوتا

جبنة البارميزان

وإذا كان المريض يعاني من عدم تحمل اللاكتوز ويرغبون في تناول الجبن ، فهناك بعض الأصناف القديمة التي يمكن اعتبارها صحية للغاية: