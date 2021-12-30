صور.. إندونيسيا ترفض استقبال قارب يقل 120 لاجئا من الروهينجا

كتب وكالات

قالت السلطات الإندونيسية، إنها ستعيد زورقا يقل 120 من مسلمى الروهينجا إلى المياه الدولية، رغم مناشدات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسماح لهم بالنزول فى الأراضى الإندونيسية، بحسب "روسيا اليوم".



قارب يقل 120 لاجئا من الروهينجا

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بأن القارب يعانى من تسرب الماء وتلف المحرك، وقد يكون عرضة لخطر الغرق.

وأوضحت فى بيانها: "المفوضية قلقة للغاية على سلامة وأرواح الأفراد على متن القارب. ولمنع وقوع خسائر لا داعى لها فى الأرواح، نناشد الحكومة الإندونيسية بشدة السماح لهم بالنزول الآمن على الفور".



قارب يقل 120 لاجئا من الروهينجا

وأشار بدر الدين يونس، عمدة قرية على الشاطئ، إلى أن القارب شوهد للمرة الأولى يوم الأحد فى المياه على بعد 96 كيلومترا قبالة ساحل بيروين فى إقليم أتشيه، منوها إلى أن الصيادين لم يتمكنوا من جر القارب الخشبى المحطم، لكنهم قدموا الطعام والماء والملابس للركاب الجائعين، المتكونين من 60 امرأة و51 طفلا وتسعة رجال.

وذكر مسؤول مقاطعة بيروين، مزكار جاني، أن المسؤولين المحليين، بدعم من الشرطة والبحرية، قدموا الغذاء والدواء ومحركا جديدا للقارب وفنيا للمساعدة فى إصلاح قارب الروهينجا، وسوف يعيدونه إلى المياه الدولية بمجرد إصلاحه. وأشار أيضا إلى مخاوف من احتمال إصابة بعض اللاجئين بكوفيد.



قارب يقل 120 لاجئا من الروهينجا

وقال جانى إن المسؤولين المحليين ما زالوا ينتظرون توجيهات من الحكومة المركزية فى جاكرتا، لكنهم يخططون فى الوقت نفسه لإصلاح القارب حتى يتمكن اللاجئون من الإبحار إلى ماليزيا.

وفر أكثر من 700 ألف من مسلمى الروهينجا من ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، إلى مخيمات اللاجئين فى بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة. واتُهمت قوات الأمن فى ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعى وقتل وحرق لآلاف المنازل العائدة لمسلمى الروهينجا.