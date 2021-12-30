شركة مياه البحر الأحمر تطلق فعاليات قافلة "كل نقطة بتفرق"

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن بدأ فعاليات قافلة " كل نقطة بتفرق" بمنطقة الدهار وشارع الاتوبيس بمدينة الغردقة، حيث يتم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية وورش عمل للاطفال ومسابقات فنية.

ويشارك بفعاليات القافله مديرية الصحة التي تقوم بتوفير عيادات متنقله للكشف المجاني علي أهالي المنطقة وتوفير العلاج المجاني، والادارة العامه للبيئة بديوان عام المحافظة وجمعية هيبكا ومديرية الزراعه والوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

وتهدف القافلة لتقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم، وتلقي شكاوى ومطالب المواطنين للتعامل الفوري معها ومحاولة وضع حلول عاجله لها، ويشارك بالقافله فريق التشغيل والصيانة بالشركة وفريق قطاع المعامل والقطاع التجاري، وفريق التوعية، لاستطلاع رأي العملاء بالمنطقة والتعرف على أي مشكلات خاصة بهم. وتهدف القوافل المائية التى تنظمها الشركة إلى الحفاظ على المياه والبيئة، ويأتي تنفيذها لتأكيد المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي البحر الأحمر.