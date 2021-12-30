سؤال x القانون.. ما عقوبة المتهم بالاعتداء على سيدة الوراق؟

كتب أحمد الجعفرى

3 اتهامات يواجهها المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته فى الوراق، وهى اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة والسب.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبة المقررة لتلك الاتهامات وفقًا لقانون العقوبات.

نص عقوبة البلطجة واستعراض القوة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ونصت عقوبة السب على معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وقالت ربة المنزل التى تعرضت لاعتداء بالضرب على يد زوج شقيقتها بمنطقة الوراق أن الواقعة حدثت فى منطقة الوراق، حيث كانت بصحبة أطفالها، متجهة لتقضية بعض المشاوير، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها.

وتابعت المجنى عليها فى أقوالها، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص أخر تربطه به صلة صداقة، يعترض طريقها، ويوجه لها سيل من الشتائم أمام ابنائها، بعدها، جذبها من ملابسها، وعندها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصويره.

وأضافت المجنى عليها أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعًا على الوجه، فى الوقت التى حاولت فيه استمالته، وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها مكروه منه.

وقالت المجنى عليها، أنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصال هاتفى من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديًا، وحينما لم تستجيب لطلباته ظل يهددها.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة، وعرضه على خبراء الأذاعة لفحصه والتأكد من صحته، وعدم وجود تلاعب به.

كانت الأجهزة الأمنية حررت محضر بواقعة الاعتداء على المجنى عليها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها، وتصويرها خلال إهانته لها.