رئيس تونس يدعو لدحض الأكاذيب ويؤكد: لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل

كتب: أحمد جمعة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا "القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها"، جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التونسى قيس سعيد لاجتماع مجلس الوزراء التونسي في قصر قرطاج.



وأكد الرئيس التونسي – بحسب بيان للرئاسة التونسية - على أن "وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط".



وشدد قيس سعيد "على ضرورة العمل لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكل محاولات ضرب الدولة التونسية".



وتطرق الرئيس التونسي في كلمته خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم، حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم.