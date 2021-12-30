رئيس اتحاد البنوك الألمانية: وباء كورونا رفع الأسعار وزاد التضخم

كتبت: هناء أبو العز

قال كريستيان سوينج، رئيس اتحاد البنوك الألمانية والرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، إن انتشار وباء كورونا واختناقات النقل في الأسواق العالمية أدى إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان بشكل كبير، كما أغلقت البنوك العديد من الفروع ورفع الكثير منها رسومها.

وأكد سوينج، أن اتحاد دور الخدمات المصرفية الخاصة مثل دويتشه بنك وكوميرزبانك وإم إم واربورغ وشركاه متفائل: من منظور اليوم، من الممكن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% تقريبًا في ألمانيا للعام المقبل، كما يقول رئيس البنك سوينج، حتى لو كانت البداية صعبة فمن المفترض أن تخف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الوباء في الربيع.

وقال سوينج، إن معدل التطعيم المنخفض نسبيًا يثبت أنه رهن عقاري، حيث صنف رئيس البنك إجراءات المساعدة من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية والاتحاد الأوروبي على أنها إيجابية، وكانوا سيساعدون في منع حدوث أزمة اقتصادية عميقة في ألمانيا.