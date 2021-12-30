ألمانيا تغلق 3 محطات طاقة نووية التزاما بقرار التخلص التدريجى من الأسلحة النووية

كتبت: هناء أبو العز

بعد كارثة المفاعل في فوكوشيما باليابان (2011)، وافقت الحكومة الألمانية على التخلص التدريجي من الطاقة النووية، حيث قامت الحكومة السوداء والصفراء آنذاك بإغلاق أقدم ثمانية مفاعلات على الفور، وسحبت التمديد المخطط لعمر الخدمة لمحطات الطاقة النووية الألمانية، والذي تمت الموافقة عليه فقط قبل بضعة أشهر.

وفي مطلع العام الجديد، سيصل التخلص التدريجي من الطاقة النووية إلى مرحلته قبل الأخيرة، حيث سيتم إزالة ثلاث محطات للطاقة النووية من الشبكة، ولن يتبق سوى ثلاثة من الـ17 السابقة، ولكن سيجرى إغلاق هذه أيضًا بحلول نهاية عام 2022.

ويعتبر النقاد، أن التخلص التدريجي من الأسلحة النووية أمر متسرع، في إشارة إلى توازن ثاني أكسيد الكربون الجيد في الطاقة النووية، ففي بعض البلدان المجاورة، تعتبر الطاقة النووية أكثر ودية، فقد أعلنت الحكومة الهولندية هذا الشهر، على سبيل المثال، أنها تريد بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية والحفاظ على محطة أخرى متصلة لفترة أطول.

وعلى الصعيد الدولي، يتسبب المسار الألماني الخاص في هز رؤوس الناس، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا في تعليق: لم تعمل دولة بمثل هذه الجدية من قبل لتجعل نفسها عرضة للخطر، لأن المشكلة هي أن الطلب على الكهرباء في البلاد سيستمر في الارتفاع، أيضًا بسبب الترويج الهائل للتنقل الكهربائي وأسعار الطاقة عند مستوى قياسي، وأسعار الكهرباء أعلى من أي مكان آخر في العالم مع التخلص التدريجي من الطاقة النووية ستستمر في الارتفاع بسبب نقص الطاقة من محطات الطاقة النووية.

وسيجرى الآن إغلاق ثلاث محطات للطاقة النووية في وقت واحد، حيث تم إغلاق المفاعلات عشية رأس السنة الجديدة وفصلها أخيرًا عن شبكة الكهرباء قبل وقت قصير من نهاية العام.

تريد الحكومة الفيدرالية استبدال الطاقة النووية التي سيتم تفويتها قريبًا بمصادر الطاقة المتجددة، لذلك كان التخلص التدريجي من الأسلحة النووية موضوع مناقشات ساخنة في السنوات الأخيرة، أيضًا لأن الطاقة النووية لا تزال مهمة لإمدادات الطاقة الألمانية: وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فقد استحوذت على 14.2 % من إجمالي كمية الكهرباء في ألمانيا في الربع الثالث وهي زيادة كبيرة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 12.9%.

حتى المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، الذي ينتقد الطاقة النووية، يتوقع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، وكتب المعهد في تقرير أسبوعي من نوفمبر، أن الطاقة النووية التي سيجرى تفويتها قريبًا سيتم "استبدالها بشكل أساسي بالوقود الأحفوري وزيادة الواردات".