اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:53 م
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حياة كريمة.. نائب محافظ أسوان: الانتهاء من 155 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:57 م
حياة كريمة.. نائب محافظ أسوان: الانتهاء من 155 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه مشروعات حياة كريمة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً بمختلف المراكز والمدن بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وأضاف نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل فى 350 مشروعاً بتكلفة 11.5 مليار جنيه، فى حين جارى التجهيز والإعداد لبدء الأعمال فى 306 مشروعات بتكلفة 610 ملايين جنيه.

وأوضح الدكتور أحمد شعبان، بأنه جارى متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية فى مختلف القرى المستهدفة وذلك بإجمالى 808 مشروعات بتكلفة 14 مليارا، و35 مليون جنيه داخل 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجع وكفر وتابع، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من عقد جلسات الاستماع لرصد مطالب واحتياجات المواطنين بقرى العون الغذائى بجنوب مدينة أسوان، مع سرعة الانتهاء من حصر قطع أراضى أملاك الدولة بالقرى المستهدفة للمبادرة بمركز أسوان وذلك للبدء فوراً فى تنفيذ المشروعات المختلفة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.


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