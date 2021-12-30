اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:22 م
أكرم القصاص
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قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية البساتين بالبحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:19 م
قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية البساتين بالبحيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من قافلة طبية لفحص وتقديم الخدمة الطبية للمرضى
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .

 

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية البساتين مركز دمنهور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أسفرت عن الكشف على 2140 مواطنا من أهالى القرية.

 

وضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على (الباطنة 483 حالة، جراحة 267 حالة، الأطفال 519 حالة، تنظيم الأسرة 35 حالة، النساء والتوليد 192 حالة، مسالك 210 حالات - 218 رمد - 216 أنف وأذن)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.


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