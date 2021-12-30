اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مستشفى سامول المركزى بعد تطويرها بـ 75 مليون جنيه

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:27 ص
محافظ الغربية يتفقد مستشفى سامول المركزى بعد تطويرها بـ 75 مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح مستشفى سامول
الغربية مصطفى عادل

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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية المتميزة لأهالي قرية سامول، والتي تستحق أن يطلق عليها "حسناء الريف"، حيث تبرع شبابها وأطفال ونساؤها ورجالها لتحسين كافة الخدمات، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم ، بمرافقة النائب حامد جهجه والنائب عمرو السعيد ، لتفقد مستشفى سامول.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة عن ما تم تطويره داخل المستشفى المقامة على مساحة 5 فدادين وتم تطويرها بتكلفة 75 مليون جنيه، حيث تفقد" قسم الكلى الصناعي بالدور الأول والذي يحتوي على 27 ماكينة غسيل تخدم 63 مريض، معمل التحاليل، بنك الدم الخاص بالمستشفى، القسم الداخلي ، قسم الجراحة وكشك النساء، قسم الأشعة، الحضانات، عنايات مركزة للأطفال وكبار السن" ، كما تفقد محافظ الغربية المبنى الجديد والمكون من "13 عيادة خارجية، قسم استقبال، قسم علاج طبيعي، قسم العمليات، قسم داخلي ، قسم الباطنة وقسم الأطفال"، حيث أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة وتنوعها.

ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم وسعادتهم البالغة لتشريف المحافظ الذي استمع إلى كافة مطالبهم، واعداً بتنفيذها على وجه السرعة وتعميم تجربة أهالي القرية في المشاركة المجتمعية على باقي قرى المحافظة، كما أهدى الأهالي درع تذكاري لمحافظ الغربية ولوكيل وزارة الصحة تقديراً للجهود المبذولة في دعم القرية.


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تطوير مستشفى سامول

مستشفى سامول

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