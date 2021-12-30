ثقافة جنوب سيناء تطلق مؤتمر ذوى الهمم بمدينة الطور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم بعنوان " ذوى الإحتياجات الخاصة وبناء المستقبل " وفقاً لإستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان هشام عطوة، لتمكين ذوى الهمم وتحقيق العدالة الثقافي.

ترأس أمانة المؤتمر الدكتور أحمد بدير معلم خبير بإدارة الطور الأزهرية، إستضاف فعاليات المؤتمر قصر ثقافة طور سيناء، بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، برفقة العميد هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء نائبًا عن محافظ جنوب سيناء و محمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الدكتور هشام عبد السلام وكيل كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، فضيلة الشيخ عبد المنعم زكريا مدير شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، الأديب خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى وكوكبة من القيادات الثقافية والتربوية والشعبية والتنفيذية وأهالينا وأبنائنا من ذوى الهمم.

بدأت الفعاليات من مدخل القصر بمعرض للمنتجات الفنية نتاج ورش ذوى الهمم بجنوب سيناء، تضمنت عدد من اللوحات الفنية والمجسمات، تلاه من مسرح القصر بدء فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، أعقبه ما تيسر من الذكر الحكيم للمقرئ ربيع مصطفى من ذوى الهمم، تلاه عرض مسرحية "أنا إنسان" تأليف وإخراج جمال مهران لفرقة المسرح لذوى القدرات والهمم مع شباب المسرح.

أكد الدكتور أحمد بدير أمين عام المؤتمر على اهتمام مؤسسات الدولة الكبير بذوى الهمم سواء من ناحية الدراسة العلمية أو التقدم التكنولوجى، ناتج من الإقتناع المتزايد بأن ذوى الهمم لهم كامل الحق فى الحياة وفى الخدمات وأن الدولة تبذل قصارى جهدها فى النهوض بحياة هذة الفئة والتى تحتاج إلى رعاية خاصة.

وأشار أحمد فريج مدير عام الفرع والتى شكر فيها الحضور مؤكدا ومثمن دور وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء فى تقديم كافة الخدمات والرعاية لذوى الإحتياجات الخاصة.

وأضاف الأديب خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى بجنوب سيناء والتى أوضح خلالها أن ذوى الهمم لا يريدون تعاطف بل فى حاجة ماسة إلى الدمج والمشاركة والمساعدة من خلال الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة.

أعقبها تسليم شهادات التكريم لبعض الشخصيات المهتمين والمؤثرين فى تمكين ذوى الهمم منهم مدير عام الشباب والرياضة ورئيس نادى الأدب المركزى والقاص طارق الصاوى ورئيس مدينة طور سيناء وأعضاء فرقة المسرح من ذوى الهمم والأسوياء.

تلاها بدء فعاليات جلسات المؤتمر بجلسة بعنوان " ذوى الإحتياجات الخاصة بين التفاعلية والتقنية " تحدثت خلالها الدكتورة شيماء محمود حول دور تكنولوجيا التعليم الفعًال والوسائل المتطورة للتعليم متطرقة لإستراتيجية التعامل مع ذوى الهمم من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة، أعقبها فعاليات الجلسة الثانية بعنوان " ذوى الهمم والتقنيات المهارية الحديثة " تحدثت خلالها رحاب محمد مدير التربية الخاصة بالتربية والتعليم بجنوب سيناء عن تأثير التقنيات الحديثة فى تنميةالمهارات لذوى الهمم متطرقة للتأثير الإيجابى للأجهزة الحديث وفقاُ لنوع الإعاقة، أعقبها فعاليات الجلسة الختامية " ذوى الإحتياجات الخاصة وتحديات المستقبل العلمى" تحدث خلالها علاء محمد مدير المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع جنوب سيناء حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودورها فى تمكين ذوى الهمم.

وأكد على البعد الإجتماعى والثقافى والتنموى وأختتمت فعاليات المؤتمر الذى أشرف عليه نصره إسماعيل مسئول التمكين الثقافى بمديرية الثقافة بعدد من المقترحات الإجرائية منها المتابعة المستمرة لأهم التشريعات المنظمة لتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة على المستويين الدولى والعالمى وتجهيز بيئات التعليم بالتقنيات الحديثة والأجهزة المختلفة، مشاركة ذوى الإحتياجات الخاصة فى إعداد وتخطيط البرامج التربوية والتعليمية، عقد دورات تدريبية متخصصة للمعلمين حول إستراتيجية تعليم ذوى الإحتياجات الخاصة تتفق ورؤية مصر 2030 ،أعقبها عرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة حسام عبد الهادى، وتقديم مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية منها " إلى رحاب يثرب – عليك سلام الله – قمر سيدنا النبى "، وأختتمت فعاليات المؤتمر بعرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء، بقيادة الدكتورة هند أبو العينين وتقديم عدد من الأغانى الوطنية وإستعراض راقص بعنوان " حلاوة شمسنا ".