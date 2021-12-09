محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم بثقافة شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الخميس، احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، والتى نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء تحت شعار "قادرون باختلاف"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وشارك الأطفال ذوى الهمم بقراءة ىيات من القرآن الكريم وعدد من الفقرات الفنية والإنشاد الديني، بالاضافة إلى فيلم عن قدرات ذوى الهمم واهتمام الدولة بهم، والعديد من الفقرات الاستعراضية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حرص على إقامة هذه الاحتفالية لإدخال روح البهجة والسرور على أبنائه من ذوي الهمم، وتكريماً لهم فى يوم عيدهم، تزامناً مع احتفال العالم أجمع بهم فى شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضح المحافظ أن الهدف من احتفال العالم بذوي الهمم يعد تأكيداً لنشر مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتحتاج للدمج وانخراط فيه.



وأكد أن أبناء مصر من ذوي الهمم أبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكلنا يقين وإيماناً بقدراتهم التى تسهم وتطور في حياتنا يوماً بعد يوم ، لكون الكثير منهم يعدوا نماذج مُشرفة نستمد منها العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات مع القدرة على العطاء.



الإحتفالية



العروض-الفنية



جانب-من-الاحتفالية



جانب-من-العروض



جانب-من-العروض-الفنية



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