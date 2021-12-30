تنفيذ 472 حكما قضائيا و21 قضية تموينية فى حملات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 472 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 127هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 24 هارب من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 216 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 105 محكوم عليهم في جنح المخالفات، كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 21قضية تموينية شملت 5 قضايا مخالفات المخابز و 3 قضايا بيع بازيد من السعر الرسمي و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.