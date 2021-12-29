اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:31 م
أكرم القصاص
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ضبط 284 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة فى أسوان

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:24 م
ضبط 284 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة فى أسوان حملة مرور -أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو  284 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط  دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

 

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 28 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح  الفوري في 52 مخالفة، وتحرير 75 مخالفة غرامة ونش، وسحب  تراخيص 20 مسببات الحوادث، وسحب تراخيص  44 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 65 مخالفة متنوعة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

مرور

تراخيص

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