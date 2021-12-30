الكشف وتوفير العلاج لـ1200 مواطن بقافلة "نور حياة" بصفط راشين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأنه تم الكشف وتقديم العلاج لعدد 1207 حالات وتوفير 538 نظارة طبية وتحويل 107 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، وذلك ضمن فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون، والتى نظمها صندوق تحيا مصر بقرية صفط راشين مركز ببا ، فى إطار المبادرة الرئاسية "نور حياة " التى تستهدف إجراء الكشف الطبى على المواطنين لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

جاء ذلك مناقشته للتقرير الذى عرضته نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة، والذى تضمن الإشارة إلى أن نتائج وجهود القوافل الطبية العلاجية التى نظمها صندوق تحيا مصر خلال عام 2021،للكشف عن أمراض العيون،والتى وصلت إلى 18 قافلة فى قرى (أطواب،بهبشين، ببا، تزمنت الشرقية، الشنطور، دنديل،أشمنت، بياض العرب، طنسا بنى مالو،بدهل، قمبش، دلهانس، الكوم الأحمر، أبوصير، باروط ، شريف باشا، صفط راشين).

أكد المحافظ على أن المبادرة الرئاسية تمثل نموذجا رائدا فى هذا المجال، والتى تستهدف إجراء المسح الطبى لأمراض العيون، والتى تعمل من خلال عدد من المحاور تتضمن الكشف المبكر والذى يجفف من منابع الإعاقة البصرية، بجانب توفير العلاج والأدوية أو الجراحات الطبية المطلوبة فى علاج بعض الحالات، ويعتبر هذا دعما مجتمعيا نوعيا خاصة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن المبادرة تعتبر نموذجا رائعا فى مجال المساهمة المجتمعية فى المجالات التنموية والخدمية المتعددة ، مثمناً الدور الكبير والجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر فى مجال التعاون مع الدولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وأضاف محافظ بنى سويف أن هذه المبادرة تأتى ضمن سلسلة المبادرات التى يطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المجالات الحيوية، خاصة فى الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة التى تستهدف تجفيف منابع المرض وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، لافتاً إلى أن المحافظة لن تألو جهداً فى التعاون مع كافة الجهات فى القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.