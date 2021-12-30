اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 645 شابا وإصدار271 رخصة مزاولة مهنة بأسوان

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:28 ص
القوى العاملة: تعيين 645 شابا وإصدار271 رخصة مزاولة مهنة بأسوان وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 645  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1470 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 870 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
 
وقال سعفان، فى بيان،: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
 
تلقي الوزير، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 126 ألف جنيه لـ 57 عامل غير منتظم، كرعاية اجتماعية ، و46 ألفاً و 876 جنيها رعاية صحية لـ 28 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 172 ألفاً و 876 جنيهاً لـ 85 عاملا من المسجلين بالمديرية.
 
وأوضح أن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 230 منشآت  "دوري نهاري" وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى ، وبحث 5 شكاوى عمالية ، وعقد ندوة توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 57 منشأة ، وإعادة التفتيش على 71 منشأة أخرى.
 
وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 20 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، وتبقت 10 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 345 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار 271 رخصة مزاولة مهنة لـ 271 عاملا  .
 
أما في مجال التدريب المهني ، فقد قامت المديرية بتخريج 37 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب المحمودية بأسوان ، و 14 متدرباً ومتدربة على مهنة الطاقة الشمسية .

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة باسوان

العمالة غير المنتظمة

تراخيص مزاولة المهنة

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