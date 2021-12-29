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"أطباء وتمريض".. تعرف على فرص العمل المتوفرة فى ليبيا فى أول طلباتها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:30 م
"أطباء وتمريض".. تعرف على فرص العمل المتوفرة فى ليبيا فى أول طلباتها وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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ينتهى بعد غد الجمعة قبول طلبات المتقدمين علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob .
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير تفاصيل فرص العمل المتوفرة لدى ليبيا:
1- أخصائي عظام.
2- جراحة عظام.
3- أثنين أخصائي أشعة تشخيصية.
4- أثنين أخصائي عيون.
5- أثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
6- 4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ.
7- 4 أخصائي جراحة عامة.
8- 4 أخصائي طب أطفال.
 9- 4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط).
10- 4 أخصائي باطنة.
11-  4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة).
12- 4 أخصائي تخدير وإنعاش.
13- 6 ممرضات نساء وتوليد.
14- 8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا).
15- 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.
 
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