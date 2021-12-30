القبض على المتهمين بتعذيب شاب وقتله فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهمين بقتل شاب وتعذيبه وإلقاء جثته فى أحد الطرق بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط 3 أشخاص بتهمة قتل شاب بعد تعذيبه وإلقاء جثته في أحد الطرقات بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بسبب خلافات مالية بينهما.



وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بطريق ومحترقة بقرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.