اليوم السابع
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إصابة شاب ببتر فى القدم صدمه قطار بمدينة قوص بقنا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:09 م
إصابة شاب ببتر فى القدم صدمه قطار بمدينة قوص بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم الإثنين، فى حادث اصطدام قطار به أثناء مروره شريط سكة حديد بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شاب ببتر فى الرجل إثر اصطدام قطار به أثناء مروره شريط سكة حديد بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى.

 

وفى وقت سابق، كان قد لقى مسن مصرعه، بعد آلام فى المعدة شعر بها، وتم نقله إلى المستشفى، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع مسن بعد شعوره بآلام فى المعدة ويدعى "عبد المنعم.أ" 71 سنة، وتبين أنه تناول جرعة أفيون زائدة ببندر قنا.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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