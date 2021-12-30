التعليم تحدد ضوابط توزيع الوجبات المدرسية: عدم التخزين فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتعين على المسئولين بالمدارس الالتزام بعدة إجراءات بشأن التغذية المدرسية كالتالى:

ـ نشر الوعى الصحى بين الطلاب وحثهم على الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة.

ـ استلام الوجبات المدرسية وفقًا للتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك، وعدم توزيع أية وجبات منتهية الصلاحية، أو ظهرت عليها بعض علامات الفساد، وفى حالة ثبوت ذلك يتم تجميعها وتحرير محضر مرتجع وتخزينها فى مكان مخصص، مدون عليه خاص بالمرتجعات، وتسليمها إلى سيارة التوزيع فى اليوم التالى.

ـ اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب.

ـ التنسيق بين المديريات التعليمية وممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات، وذلك لوضع خطة لمتابعة تقديم الوجبات المدرسية للطلاب.

ـ تنفيذ التعليمات الخاصة بتتبع الوجبة المدرسية، وكذا تعليمات متابعة الحالة الصحية المدرسية.

ـ توفير مسئول بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب ومتابعة وتسجيل أى أعراض قبل وبعد تناول الوجبة المدرسية، بهدف القيام بإجراءات العزل الصحى؛ من أجل الحفاظ على صحة الطلاب وتقليل فرص انتشار الأمراض بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا.

ـ تجميع البيانات بشكل مبكر وبصورة سريعة عند ظهور أية أعراض مرضية على الطلاب دون إحداث فزع أو بلبلة، مع عرض كافة البيانات بشفافية تامة.

ـ عدم تخزين الوجبات المدرسية بالمدارس، وفى حالة التخزين لضرورة قصوى تقع المسئولية على المدارس المُخزن بها.

وشددت الوزارة على جميع الجهات المهنية بتنفيذ تلك الضوابط والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب، وعلى جميع السادة المسئولين متابعة تنفيذ ذلك شخصيًا ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.