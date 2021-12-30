اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:23 م
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البيئة تشارك فى "حياة كريمة" بزراعة 106931 شجرة مثمرة و57 وحدة بيوجاز منزلية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 م
البيئة تشارك فى "حياة كريمة" بزراعة 106931 شجرة مثمرة و57 وحدة بيوجاز منزلية وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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شاركت وزارة البيئة في دعم المشروع القومى، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ، التى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
 
وخلال مشاركة وزارة البيئة في المبادرة تم تنفيذ (1775) نشاط توعوي من  ندوات، وورش عمل، وحملات بقرى مراكز حياة كريمة، و تم دعم تلك القرى بزراعة 106931 شجرة مثمرة وأشجار زينة.
 
وأشار تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه من ضمن فعاليات مشاركة وزارة البيئة في مبادرة حياة كريمة تم إنشاء 57 وحدة بيوجاز منزلية و4 وحدات تعليمية بمدارس الثانوية الزراعية والجامعة بمحافظة سوهاج، من أجل الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصدر طاقة جديد ،آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي.
 
وأكد تقرير الإنجازات الذى أطلقته وزارة البيئة منذ يومان أنه أيضا تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وكذلك مدفن صحي بمركز دار السلام ، حيث تم رفع كميه تقدر بحوالي (80) طن مخلفات من بعض شوارع ومداخل قري محافظة الدقهلية.

البيئة

حياة كريمة

البيوجاز

رفع مخلفات

زراعة

طاقة

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