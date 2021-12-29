أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-12-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 497 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.7 مليون ورقة مالية بقيمة 997.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.03% والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 90 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4696 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، مليون سهم، 25 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، القابضة المصرية الكويتية 420 ألف سهم، 75.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، مليون سهم، 25 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، القابضة المصرية الكويتية 420 ألف سهم، 75.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 7 آلاف سهم، 601.5 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 300 ألف سهم، 5400 سهم، 536 سهم، 214 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 500 ألف سهم، 15379 سهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.10%.

أرباح الشركات أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح قدره 37.35 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 32.74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما وافق المجلس على اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 25 مليون جنيه ليصبح رأس مال المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات بواقع ربع سهم لكل سهم. أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح قدره 37.35 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 32.74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما وافق المجلس على اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 25 مليون جنيه ليصبح رأس مال المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات بواقع ربع سهم لكل سهم.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 38.222 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 37.109 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.113 مليون حنيه.



مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركة ماونتن فيو وذلك للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدان، كما وافق المجلس على طرح منطقة (الشولاند سابقًا-منطقة حديقة الطفل) داخل منتزه مصر الجديدة السياحي (الميرلاند سابقًا) للإيجار، وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ إجراءات الطرح واعتماد نتيجة الترسية.

أضافت الشركة، أن العرض المقدم من شركة ماونتن فيو يتضمن سداد دفعة مقدمة 1.4 مليار جنيه موزعة بين نسبة 50% فور التوقيع، ونسبة 50% خلال 18 شهرًا، وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 397 مليار جنيه وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها حوالي 119 مليار جنيه، فيما تبلغ نسةة الماركة في الإيرادت لشركة مصر الجديدة 30%، والحد الأدنى المضمون 80 مليار جنيه تقريبًا، وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا وتبلغ مدة تحصيل عوائد المشروع من 23 إلى 25 عامًا.