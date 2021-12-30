البحرية الأمريكية تحبط تهريب 385 كيلو هيروين فى بحر العرب

كتبت: نهال أبو السعود

صرح مسئولون فى البحرية الامريكية أن سفن تابعة لها صادرت 385 كيلو جرام من الهيروين فى بحر العرب اليوم الخميس، تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار فى هجوم نفذته العملية البحرية الدولية فى المنطقة، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقالت قوة العمل الدولية فى بيان، إن المدمرتين يو إس إس تيمبيست ويو إس إس تايفون صادرتا المخدرات المخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط، ووقعت عملية الحجز يوم الإثنين الماضى.

وقال القائد تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران، حيث عرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، ولم يوضح من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية.

وقال البيان إنه في الوقت الذي تكثف فيه فرقة العمل الدوريات الإقليمية، صادرت مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات فى البحر هذا العام - أكثر من كمية المخدرات التي تم ضبطها في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.

يتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة العالمي للأدوية الاصطناعية العام الماضي، وأضاف التقرير أن المهربين من إيران ينقلون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سريلانكا.

ووفقا للوكالة، حولت الحدود الشرقية الإيرانية التي يبلغ طولها 1923 كيلومترًا مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.