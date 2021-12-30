وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الإرهابي أعترف بنشر إصدارات عصابات "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتضمن إصدارات القتل والخطف والتهجير.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي اعترف بأنه ومجموعة معه كانوا يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وإعادة تأهيل العناصر الإرهابية.