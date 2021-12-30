اليوم السابع
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إنشاء وحدة إطفاء بقرية بهبشين ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببنى سويف

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:00 ص
إنشاء وحدة إطفاء بقرية بهبشين ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببنى سويف نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف، استمرار العمل في العديد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى مركز ناصر.

وأوضح على يوسف لـ"اليوم السابع"، استمرار أعمال التشطيبات النهائية بوحدة إطفاء قرية بهبشين، وهدم الجمعية الزراعية بقرية الحمام، تمهيداً لإنشاء مجمع خدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز، حيث تمكنت الوحدة من رفع أكثر المخلفات والقمامة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة والقرى التابعة.

وكان تابع السيد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، سير العمل فى مشروعات"حياة كريمة" بمركز ببا، فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، ورافقه خلال الزيارة: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

نائب المحافظ تفقد سير العمل سير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مجمع  قمبش، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (صفط راشين، سدس،هلية، طنسا بنى مالو، جزيرة ببا) والذى سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين،علاوة على تفقد المجمع الزراعى والذى سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروى وتوابعه.

كما تابع"حبش"سير العمل فى مشروع مدرسة قمبش الرسمية للغات "إنشاء جديد"، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيهاً على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً، بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%، وذلك ضمن 30 مشروعاً يتم تنفيذه فى قطاع التعليم بقرى ببا، بالإضافة إلى تفقد عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات  الوحدة المحلية للوقوف على جاهزيتها وعملها بالكفاءة المطلوبة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.


بنى سويف

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