نائب محافظ بنى سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف "اليوم الاثنين "مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، في إطار تكليفات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى(الحمام، اشمنت، دلاص، بهبشين، بني عدي)في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،حيث يضم المجمع(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي ، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.

وتابع الدكتور عاصم سلامة سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة كمال قرني عويس للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وتضم 11 فصلا دراسيا، وذلك ضمن 26 مشروعا مابين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية، إحلال جزئي"يتم تنفيذها بقرى المركز.

كما تفقد "سلامة" سير العمل في مشروع تطوير الوحدة الصحية بدنديل، لتطويرها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل ،ضمن 17 مشروعا، يتم تنفيذها في قطاع الصحة بناصر لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.



جولة عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف



عاصم سلامة يتفقد مدارس دنديل



مدارس حياة كريمة ببنى سويف