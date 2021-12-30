إعدام زيوت متغيرة الخواص فى حملة مكبرة للوحدة المحلية بنجع حمادى فى قنا

صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمال قنا، بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ورئاسة عبد اللاه احمد خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة بنجع حمادى لضبط الشارع، والمرور على المنشآت الغذائية.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 31 محضر لعدم حمل وحصول على على شهادات صحية، إعدام 25 لتر زيت سبق غليه متغير في الخواص، إعدام 2 كيلو مخلل متغير في الخواص، إعدام 2 كيلو شكولاتة مختلفة متغيرة في الخواص.



وتابعت الوحدة المحلية، أن الحملة نجحت أيضًا في إعدام 3 كيلو توابل مختلفة متغيرة في الخواص، إعدام 7 لتر مشروب زبادى متغيرة في الخواص، إعدام 8 كيلو جبنه رومى متغيرة في الخواص، إعدام 8 كيلو سلطة حمراء متغيرة في الخواص، وإرسال مذكرة غلق لجميع المحلات الغير مرخصة والتى توجد بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى 8 محاضر من قبل إدارة تموين نجع حمادى.