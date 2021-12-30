إحالة متهم بترويج الهيروين بالسلام لمحكمة الجنايات

أمرت نياية السلام، بإحالة متهم بترويج مخدر الهيروين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات .

كان قسم شرطة مدينة السلام، قد تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، و6000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .