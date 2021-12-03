اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"صرف الإسكندرية": تنفيذ مشروع عاجل لمنع غرق كوبرى كليوباترا النوة المقبلة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:59 م
"صرف الإسكندرية": تنفيذ مشروع عاجل لمنع غرق كوبرى كليوباترا النوة المقبلة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، بتجربة محطة رفع أمطار كوبرى كيلوباترا وهو من المشروعات العاجلة التى قامت بها الشركة لحل مشكلة كوبرى كيلوباترا الناتجة عن كمية مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد من خلال التغيرات المناخية، حيث تم إجراء محاكاه لتجربة المحطة للاستعداد للنوة القادمة.

ونفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الإجتماعى عن أبرز الأماكن المهددة بالغرق، وأكدت الشركة أن هناك مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تقارير هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد الإسكندرية غدا السبت أمطار خفيفة والأحد أمطار متوسطة.

وأكدت الشركة، أنه سيتم نشر معدات وسيارات وفرق طوارئ الشركة اعتبارا من ليل بعد غدا الاحد بجميع مناطق المحافظة للتعامل مع الأمطار.

وكانت الإسكندرية قد شهدت اليوم غيوم كثيفة، حيث اختفى ضوء الشمس من سماء الإسكندرية تحت الغيوم وهدوء فى حركة الأمواج، وقد سجلت الإسكندرية اليوم، 22 درجة فى العظمى و15 درجة فى الصغرى فى طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.


الاسكندرية

كوبرى كليوباترا

الصرف الصحى

نوات الاسكندرية

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