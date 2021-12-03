رئيس مياه الفيوم يناقش وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتنشيط التحصيل

الفيوم رباب الجالي

التقى المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بمديرى الفروع والمراكز بالقطاع التجارى، بحضور محمود عبد الحميد المشرف على القطاع التجارى، وذلك لمناقشة وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتنشيط التحصيل من أجل استدامه الخدمة وتجويدها لتعود بالنفع على المواطن.

كما ناقش رئيس الشركة كيفية رفع العبء عن كاهل المواطن عن طريق القراءات الحقيقة ورصدها على أرض الواقع مما يحفظ حق الشركة والمواطن معا ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة لأعمال القراء والمحصلين والتأكد من صحتها والعمل بمبدأ الثواب والعقاب فى حق كل العاملين دون تفرقة بجانب تنشيط التحصيل من المصالح الحكومية لتحصيل المبالغ ومتابعتها عن طريق الدفع الالكتروني وعمل محضر انضمامى للوقوف على قراءة العداد الفعلية.

كما وجه رئيس الشركة مديرى الفروع والمراكز التجارية بتشكيل لجان لرصد التوصيلات الخلسة ورى الأراضي الزراعية بمياه الشرب والتصدى للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وحق الدولة وحرمان آخرين في الحصول على حقة فى الحياة وهى نقطة المياه نتيجة سلوكيات مرفوضة واستخدام المياه فى غير الغرض المخصصة لها.

كما طالب بزيادة نسب التحصيل والمرور على كل العملاء فى أوقات مختلفة تناسب العميل من أجل تحصيل الفواتير حتى نضمن استدامه الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى توفير كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي حيث تحتاج الشركة لمقومات مالية تضمن استمرار الخدمه من أجور عمال والشبة والكلور والكهرباء وصيانات دورية للمحطات والشبكات.