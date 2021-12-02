مياه الفيوم تكرم 33 من العاملين المحالين للمعاش وأسر المتوفين

الفيوم رباب الجالي

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، 33 من المحالين للمعاش وأسر المتوفيين بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بحضور محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والمشرف على القطاع التجارى، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والمهندس عزت طه رئيس قطاع الصرف الصحي، والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل وهاشم محمود رئيس اللجنة النقابية وفريق العلاقات العامة.



من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن تكريم العاملين المحالين للمعاش، عرفانا ورد الجميل على مجهودهم وعطاءهم وتفانيهم فى الشركة على مدار عمرهم الوظيفى مما ساهم في رفعه الشركه، وتقدمها ورقيها حيث تم تكريم نحو 25 من المحالين للمعاش و8 من أسر المتوفيين، الذين لقوا ربهم وهم على رأس العمل حيث تم منحهم شهادات تقدير.







