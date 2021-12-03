"دلع حيوانك الأليف".. طبيب بيطرى يحكى تفاصيل أغرب جراحات الحيوانات.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الدكتور عبد الحليم القصبى أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، والذى استعرض أبرز العمليات الجراحية للحيوانات، والتى كانت بينها قطة مصابة بعدد من الكسور بجميع أنحاء الجسم "الأقدام الأربعة والفك"، سقطت من الدور السادس بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور عبد الحليم خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه جرى إخبار مالكة القطة بأن العلاج سيتكلف الكثير نظرا لإجراء عدد من الجراحات على فترة، ونظرا لتمسك صاحبتها بها، فردت "أنا لو هبيع هدومى هصرف عليها ومش هفرط فيها بأى شكل من الأشكال"، وتم إجراء أكثر من 7 عمليات جراحية ببعض الأماكن، والحمد لله بدأت فى التعافى.

وتابع، أن جراحات العظام من أصعب المجالات على الأطباء البيطريين، ويتم العمل به بشكل مكثف، موضحا أن من أبرز الغرائب أيضا التى لاحظها مؤخرا، أن هناك إحدى الكلاب فى فترة حملها الأولى وضعت 10 جراوى "كلاب صغيرة"، وفى المرة الثانية وضعت 11 جرو "كلب صغير"، وهى من الحالات المبهرة، وتمت عمليات الولادة قيصرية، والأم بحالة جيدة، وتم نصح مالكها بتقليل عملية الحقن لها وفترات الحمل.

وأوضح، أن أغلى برشام هو لعلاج الجرب يكون القرص فيه بـ1000 جنيه، ويقدم نتائج جيدة جدا، وتكون فيه الحالة بحاجة من قرصين إلى 5 أقراص على حسب الحالة ووضعها الصحى وحجمها، ويستخدم فى حالة الوضع المتأخر للحالة، أما بالنسبة للمراهم الموضعية فأغلى نوع يصل إلى 250 جنيها، مشيرا إلى أن المالك يكون ملزما بعلاج الحيوان الخاص به، وبعض المالكين يتحمل مبالغ عالية جدا لعلاج حيوانتهم لحبهم الشديد لها.