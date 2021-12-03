خد بالك.. اضطرابات النوم والجينات هتتسبب في زيادة وزنك.. اعرف ازاى

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون لوزنك وحجم خصرك وكمية الوزن التي اكتسبتها منذ منتصف العشرينات من العمر آثار صحية خطيرة، يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشدة على فرص إصابتك بالأمراض والحالات الصحية الخطيرة وفقا لتقرير لموقع جامعة harvard .

امراض تسببها لك زيادة الوزن

أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية

داء السكري

سرطان

التهاب المفاصل

حصى في المرارة

إعتام عدسة العين

العقم

الشخير

توقف التنفس أثناء النوم

إذا كان وزنك في النطاق الصحي فركز على الحفاظ على هذا الوزن من خلال مراقبة ما تأكله وممارسة الرياضة.

ما الذي يسبب زيادة الوزن؟



1. النظام الغذائي: كمية ونوعية الطعام في نظامك الغذائي لهما تأثير قوي على الوزن.

2. الجينات: بعض الناس لديهم استعداد وراثي لاكتساب الوزن بسهولة أكبر من غيرهم أو لتخزين الدهون حول منطقة الوسط.

وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي، والبقاء نشطًا، وتجنب العادات غير الصحية مثل شرب الصودا يمكن أن يمنع الاستعداد الوراثي لخطر السمنة.

3. الخمول البدني: للتمرين مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وأمراض مزمنة أخرى، النشاط البدني هو عنصر أساسي للتحكم في الوزن والصحة.

4. النوم: تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين مقدار نوم الناس ومقدار وزنهم بشكل عام، يميل الأطفال والبالغون الذين يحصلون على قدر ضئيل من النوم إلى زيادة وزنهم عن أولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم

هناك عدة طرق يمكن أن يؤدي بها الحرمان من النوم إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة



قد يكون الأشخاص المحرومون من النوم متعبين للغاية بحيث لا يمكنهم ممارسة الرياضة، مما يقلل من جانب "السعرات الحرارية المحروقة" في معادلة تغيير الوزن.

قد يحصل الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم على سعرات حرارية أكثر من أولئك الذين يفعلون ذلك، وذلك ببساطة لأنهم يقظون لفترة أطول ولديهم المزيد من الفرص لتناول الطعام.

تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تعطيل توازن الهرمونات الأساسية التي تتحكم في الشهية، لذلك قد يكون الأشخاص المحرومون من النوم أكثر جوعًا من أولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.