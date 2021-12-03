تعرف على الأطعمة التي يجب تناولها قبل وبعد جلسة اليوجا

كتبت - ميرفت رشاد

اليوجا عبارة عن مزيج من الممارسات الجسدية والعقلية والروحية، وتهدف الوضعيات التي تتضمنها اليوجا إلى الوصول إلى قوة الجسم الكلية والحفاظ عليها بصحة جيدة وسليمة، تشمل الأساليب العقلية تمارين التنفس والتأمل لتهذيب العقل، وفيما يلى نلقي نظرة على أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك من خلال اليوجا جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

إذا كنت تمارس اليوجا بانتظام، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى المزيد من قوة الجسم أكثر من أي شيء آخر من أجل الحصول على الوضعيات الخاصة بك بشكل صحيح، لضمان بناء قدرة جيدة على التحمل مع قوة الجسم ، يجب عليك السماح للبروتينات في نظامك الغذائي.

يجب على المرء أن يأكل وجبة تحتوي على دهون جيدة وبروتينات وكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن تكون غنية بالعناصر الغذائية ، قبل وبعد جلسة اليوجا، لا يحب تناول المزيد من الطعام ، حيث يمكن أن يكون الأمر مزعجًا إلى حد ما عند محاولة التحرك من خلال الوضعيات بعد تناول الوجبة ، خاصة تلك التي تتضمن التقلبات والانحناءات الخلفية والانعكاسات.

يجب على المرء أن يأكل وجبة بشكل مثالي قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من ممارسة اليوجا ، أو يمكنك تناول وجبة خفيفة صغيرة قبل ساعة واحدة لمنح جسمك بعض الوقت للهضم.

ماذا نأكل قبل جلسة اليوجا

أولئك الذين يتطلعون إلى ممارسة اليوجا في الصباح، من الأفضل تناول الموز والفواكه الأخرى مثل التوت ، قبل 45 دقيقة على الأقل من جلستك، ابدأ يومك مع البروتين فى أطعمة مثل اللبن والفواكه المجففة، دقيق الشوفان ، عصائر الفاكهة ، والبيض، لبدء يومك مليء بالطاقة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ممارسة اليوجا في المساء ، يمكنهم تناول وجبات خفيفة قبل ساعة من بدء التمرين، يمكنك إضافة وعاء من الخضار المطبوخ على البخار أو السلطات أو حتى المكسرات والبذور في نظامك الغذائي لضمان حصولك على الطاقة الكافية لممارسة الرياضة.

ماذا نأكل بعد جلسة اليوجا

يجب أن تشرب الماء بعد 30 دقيقة من ممارسة الرياضة، تكمن الفكرة في استعادة الأملاح التي قد تكون فقدتها أثناء اليوجا ، والتي يمكن أن تسبب تقلصات في الجسم، تناول وجبة مغذية للغاية بعد جلسة اليوجا، يمكنك تناول البيض المسلوق جيدًا ، وشطيرة خفيفة ، ولبن الزبادي مع المكسرات والبذور والحبوب.

ممارسة اليوجا

الأطعمة التى يجب تناولها قبل جلسة اليوجا