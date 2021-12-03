الكربوهيدرات ليست عدوك.. بعض العناصر الصحية التي يجب تضمينها فى نظامك

كتبت إيناس البنا

اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة غير مستحقة نتيجة الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية مثل حمية كيتو وأتكينز الخالية من الكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي الوقود المفضل لأدمغتنا، وهي تساعدنا على البقاء نشيطين طوال اليوم.

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أيضًا على الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى التي تساعد أجسامنا على العمل بشكل صحيح، لذلك، لا تحتاج إلى استبعاد الكل، ولكن اختيار المناسب منهم.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى (مثل فيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة) التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان.

وفقًا لدراسة جديدة، قد تكون هذه الأطعمة هي الغذاء المثالي لصحة القلب، علاوة على ذلك ، فإن البروتين والألياف والدهون الصحية تبقيك مشبعًا لفترة أطول، قد يساعدك الأرز البني والكينوا والشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وحتى الفشار على زيادة تناولك.

الفاكهة

يتم استهلاك السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة جنبًا إلى جنب مع الألياف والمغذيات الموجودة في الفاكهة، مما يبطئ معدل هضمها ويمنع الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم المصاحبة للحلويات المضافة، أيضًا، من المرجح أن يؤدي اختيار السكريات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في الفاكهة، إلى تناول كميات أقل من السكر بشكل عام.

منتجات الألبان

لا تقلق بشأن منتجات الألبان إذا لم تكن مصابًا بحساسية اللاكتوز، تحتوي منتجات الألبان على الكثير من الفوائد الصحية، الكالسيوم وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والبروتين كلها موجودة بوفرة، اللاكتوز هو السكر والكربوهيدرات الموجودان بشكل طبيعي في الحليب ومنتجات الألبان.

يساعد البروتين والدهون الجيدة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في منتجات الألبان على إبطاء هضم هذه الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، تعتبر منتجات الألبان ضرورية أيضًا لنمو العظام والعضلات وأنسجة الجسم الأخرى والحفاظ عليها.

الخضروات النشوية

لأن بعض الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، يجب عليك استبعادها من نظامك الغذائي، على سبيل المثال، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لكنها مليئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، يمكن أن تساعد في صحة الجهاز الهضمي، ودعم جهاز المناعة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، لذا، فالخضروات النشوية صحية ولذيذة، ويجب أن تجعلها جزءًا من نظامك الغذائي.

الخضروات غير النشوية

تقدم الخضار مجموعة واسعة من الفوائد الصحية بالإضافة إلى كونها لذيذة ومتنوعة، ويمكن أن يساعد محتواها العالي من الألياف في التحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، ومكافحة الالتهابات، وتحسين وظائف المخ، من بين أشياء أخرى.