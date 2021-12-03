التوت أفضل أنواع الفاكهة لإنقاص الوزن والوقاية من أمراض القلب

كتبت - ميرفت رشاد

هناك الكثير من الفوائد الصحية لتناول الفاكهة بشكل منتظم، وإذا كنت تبحث عن أفضل فاكهة يمكنك تناولها والتي توفر لك جميع أنواع العناصر الغذائية في وجبة واحدة، فإن الإجابة هى التوت، لأن التوت هو أفضل فاكهة يمكن تناولها من حيث الكمية العالية من الألياف الغذائية، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب التي تجعل التوت هو أفضل فاكهة يمكن تناولها وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أعلى كمية من الألياف الغذائية:

إذا كنت تأكل كوبًا واحدًا من التوت يوميًا، فستحصل على 8 جرامات من الألياف وهو ما يمثل 32٪ من القيمة اليومية التي تحتاجها، المدخول الغذائي المرجعي (DRI) للألياف هو 25 جرامًا للنساء و 38 جرامًا للرجال.

لماذا تعتبر الألياف مهمة؟ تساعد الألياف في طرد السموم من الجسم، يمكن أن تساعد في صحة الأمعاء والالتهابات، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية في وقت لاحق، ويمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.

التوت مليء بالعناصر الغذائية:

يحتوي التوت على نسبة عالية من المنجنيز41٪ ويحتوي أيضًا على الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والثيامين والكالسيوم والزنك وكذلك فيتامينات E و A و B6 ، كما يحتوي التوت على نسبة عالية بشكل لا يصدق من مضادات الأكسدة، وهى مهمة لصحة خلاياك التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، يرتبط الإجهاد التأكسدي العالي بجميع أنواع الأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

ماذا عن أنواع التوت الأخرى؟

هناك العديد من أنواع التوت مثل العنب البري والفراولة، ويعتبر العنب البري مصدرًا رائعًا لنفس العناصر الغذائية ولكنه لا يوفر نفس القدر من الألياف (3.6 جرام)، الفراولة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومرتفعة بشكل لا يصدق بفيتامين سي ، ولكن مرة أخرى ، محتوى الألياف ليس قويًا (3 جرامات).